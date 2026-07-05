Infantino destacó la participación de Ecuador tras el Mundial 2026

Infantino elogió la campaña de Ecuador y el apoyo de su hinchada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dedicó un mensaje de reconocimiento a la selección de Ecuador tras su participación en el Mundial 2026, destacando el rendimiento del equipo y el apoyo de los aficionados durante el torneo.

A través de sus redes sociales, el dirigente agradeció a la Tri por su campaña y resaltó el compromiso mostrado en cada uno de sus partidos.

Reconocimiento al desempeño de la Tri

Infantino aseguró que Ecuador demostró "una gran pasión y espíritu competitivo en cada partido" y calificó la victoria sobre Alemania como el momento más destacado de la campaña ecuatoriana en Norteamérica 2026.

El combinado nacional alcanzó los dieciseisavos de final del torneo, instancia en la que quedó eliminado ante México, luego de haber protagonizado una de las sorpresas de la fase de grupos al imponerse a la selección alemana.

Un mensaje para la afición ecuatoriana

El presidente de la FIFA también dedicó unas palabras a los seguidores ecuatorianos, a quienes agradeció por el ambiente que generaron en los estadios durante la Copa del Mundo.

Un gran reconocimiento a su afición por hacerse sentir con tanta fuerza, esta Copa Mundial de la FIFA ha sido más alegre gracias a su presencia y ya queremos verlos de vuelta en el camino hacia 2030 Gianni Infantino

El mensaje llega pocos días después de la despedida de Ecuador del Mundial y representa uno de los reconocimientos públicos más destacados de la FIFA hacia la participación de la Tricolor y el respaldo de su hinchada.