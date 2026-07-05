COE solicita declarar en emergencia a Zamora Chinchipe tras devastadoras lluvias

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial solicitó al Gobierno Provincial declarar el estado de emergencia en Zamora Chinchipe, luego de las graves afectaciones provocadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de un río en la parroquia Guadalupe.

La resolución fue adoptada durante una sesión extraordinaria del COE, en la que las autoridades evaluaron el impacto del evento natural y coordinaron las acciones de respuesta para atender a la población afectada.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hasta la mañana de este domingo 5 de junio se registraban cinco personas fallecidas, cuatro adultos y un menor de edad, además de diez personas desaparecidas como consecuencia de la emergencia.

Se busca fortalecer labores en zonas afectadas

Ante este panorama, el COE exhortó a las autoridades provinciales a oficializar la declaratoria de emergencia con el fin de facilitar la movilización de recursos y fortalecer las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas.

Entre las resoluciones adoptadas también consta el pedido al Puesto de Mando Unificado (PMU) para que remita informes periódicos sobre la evolución de la emergencia, las acciones ejecutadas y las necesidades prioritarias que se identifiquen en territorio.

Asimismo, se dispuso que las Mesas Técnicas y los Grupos de Trabajo permanezcan activos y presenten un informe de avances y daños en un plazo máximo de 24 horas.

Ayuda humanitaria para familias afectadas

El COE también resolvió mantener operativos los comités cantonales de emergencia para realizar la Evaluación Inicial de Necesidades, cuyos resultados deberán ser remitidos al COE Provincial y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para optimizar la coordinación de la asistencia humanitaria.

Finalmente, el organismo exhortó a todas las instituciones competentes a brindar atención inmediata a las familias afectadas, garantizando la entrega de ayuda humanitaria y la cobertura de las necesidades más urgentes mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.