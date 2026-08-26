Niños corren y se refugian durante intensa balacera en Guayaquil.

Una escena alarmante quedó registrada en videos la tarde del martes 25 de agosto de 2026 en Guayaquil. Varios niños corren y buscan dónde esconderse mientras se escuchan repetidas ráfagas de disparos.

La balacera ocurrió entre El Cisne 2 y la cooperativa Mélida Toral, en la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad. Moradores también tuvieron que correr para evitar quedar en medio de los disparos.

Niños tuvieron que esconderse detrás de un muro

Uno de los videos muestra a un grupo de menores que queda expuesto mientras continúa el tiroteo. Los niños corren y finalmente se refugian detrás de un muro para protegerse.

Otras personas huyeron a pie y algunas incluso en bicicleta mientras las detonaciones continuaban en el sector.

Dos jóvenes murieron en el ataque

La Policía Nacional confirmó que la balacera dejó dos hombres muertos, de 19 y 21 años, y un hombre de 31 años herido, quien fue trasladado a una casa de salud.

Según información preliminar de la Policía, los atacantes habrían llegado en una lancha por el estero, ejecutaron el ataque y escaparon por la misma vía.

Tras el hecho, agentes desplegaron operativos para localizar a los responsables. Hasta la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026 no se reportan detenidos y el caso continua bajo investigación.