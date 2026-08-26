Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Fecha, lugar y modelos confirmadas para el desfile

La modelo Gigi Hadid es una de las modelos confirmadas para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Las 'angelitas' de Victoria’s Secret desfilarán en Los Ángeles. El esperado show ya tiene fecha, nueva ciudad y varias de sus protagonistas confirmadas.

Después de dos años de realizarse en Nueva York, la icónica pasarela se trasladará este año a Los Ángeles, Estados Unidos.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 está previsto el domingo 18 de octubre a las 18:30, hora de Ecuador, y podrá seguirse en vivo desde distintos países gracias a una alianza entre Victoria’s Secret y YouTube. La marca también transmitirá contenido del evento a través de sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

Los seguidores de la marca podrán asistir al show

Una de las novedades de este año es que los fanáticos podrán asistir al desfile mediante sorteos de entradas.

Cada jueves, Victoria’s Secret anunciará en sus redes sociales nuevas dinámicas para que sus seguidores puedan participar y ganar boletos para el evento.

Por otra parte, la firma lanzó ‘Angels Among Us’, una convocatoria nacional desarrollada en Estados Unidos para encontrar nuevos rostros que puedan formar parte del universo de Victoria’s Secret.

La búsqueda pasó por ciudades como Chicago, Miami, Houston y Los Ángeles, y las historias de las aspirantes serán recopiladas en un documental que se estrenará en YouTube el 27 de septiembre.

'Angelitas' confirmadas

Entre las modelos que ya tienen asegurado su regreso al desfile destaca Gigi Hadid, una de las figuras más reconocidas de Victoria’s Secret.

También están confirmadas Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion, aunque la lista definitiva de participantes no se conoce.

La música será otro de los grandes atractivos de la noche. La organización aún no revela qué artistas participarán en la edición de 2026, pero las expectativas son altas después del espectáculo de 2025, que reunió a Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y TWICE.