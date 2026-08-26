Regreso a clases 2026: esto cuesta enviar por primera vez a un niño de tres años a Inicial

La lista de útiles para inicial 1 puede costar entre 40 y 100 dólares.

Crayones, plastilina y cartulinas... son solo algunas de las cosas que contempla una lista de útiles para Inicial 1. Empezar la vida escolar, a los tres años, también implica un nuevo gasto para el presupuesto familiar.

Teleamazonas.com comparó listas de materiales para este nivel entre una institución fiscal y una particular y encontró diferencias importantes. Una lista básica puede representar un desembolso aproximado de USD 40 a USD 60, mientras que una más extensa puede ubicarse entre USD 110 y USD 140, según los productos y marcas escogidas.

¿Por qué una lista de útiles puede costar más de USD 100?

Una de las listas revisadas incluye cuadernos, crayones, plastilina, témperas, cartulinas, papel bond, marcadores, rompecabezas, juguetes y otros materiales didácticos.

Pero también solicita productos de aseo como detergente, desinfectante, papel higiénico industrial, jabón líquido, papel toalla, lavavajillas, ambientador y fundas industriales para basura.

Esto contrasta con una lista básica para educación Inicial publicada por el Ministerio de Educación, que contempla materiales para las actividades de los niños y un kit de aseo con productos como pañitos húmedos, toalla, papel higiénico, jabón líquido y alcohol o desinfectante.

La normativa establece, además, que los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales no pueden exigir materiales destinados exclusivamente a la administración de la institución y que no estén vinculados con las actividades del estudiante.

Uniforme, mochila y lonchera elevan la cuenta

Los útiles son solo una parte del presupuesto. Como referencia, una lista de Prekínder para el período 2026-2027 publicada por una institución particular calcula USD 89,29 en útiles escolares, USD 130,15 en textos y USD 59,62 en uniforme.

Solo estos tres rubros suman cerca de USD 279.

A esto hay que agregar mochila y lonchera. Los precios disponibles en comercios ecuatorianos muestran que ambos artículos pueden representar otros USD 40 a USD 80, dependiendo del modelo y la marca.

Por eso, incluso sin considerar textos, útiles, uniforme, zapatos, mochila y lonchera pueden hacer que el gasto previo al inicio de clases supere los USD 200.

¿Cuánto puede cobrar un colegio particular?

Si el niño ingresa a una institución particular, el presupuesto aumenta con la matrícula y las pensiones escolares.

Los valores dependen de cada establecimiento y deben estar autorizados por el Ministerio de Educación. La matrícula puede cobrarse una sola vez durante el año lectivo y no puede superar el 75% del valor de la pensión neta autorizada.

Cinco claves para que el regreso a clases no afecte el presupuesto

Por ejemplo, si una institución cobra una pensión mensual de USD 200, las diez mensualidades representan USD 2 000 y la matrícula podría llegar hasta USD 150. En ese escenario, la familia desembolsaría hasta USD 2 150 solamente en matrícula y pensiones, sin incluir los demás gastos escolares.

Útiles, textos y uniformes tienen un límite de USD 482

Para el año lectivo 2026-2027 existe un dato clave para las familias. El Ministerio de Educación determinó que el valor total de útiles, textos y uniformes solicitado por instituciones particulares y fiscomisionales no puede superar un Salario Básico Unificado.

Como el SBU de Ecuador para 2026 es de USD 482, ese es el techo conjunto para estos tres rubros.

Además, los establecimientos no pueden obligar a las familias a comprar los útiles, textos o uniformes en un proveedor determinado.

Así, el costo de enviar por primera vez a un niño de tres años a Inicial 1 puede comenzar con unas decenas de dólares en materiales, superar los USD 200 antes de entrar al aula y elevarse a varios miles de dólares durante el año cuando se suman matrícula y pensiones de una institución particular.