Cilia Flores vuelve a pedir libertad bajo fianza y alega deterioro de su salud en prisión

La defensa de Cilia Flores volvió a solicitar su libertad bajo fianza y alegó que su condición cardíaca se ha deteriorado mientras permanece detenida en Nueva York.

La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, volvió a solicitar su libertad bajo fianza ante un tribunal federal de Nueva York y argumentó que su estado de salud se ha deteriorado desde que permanece detenida.

Según las actas judiciales, los abogados señalaron que Flores ha presentado una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular, un episodio de aproximadamente 30 minutos de opresión intensa en el pecho, pérdida importante de peso y la caída de dos molares.

Defensa apunta a problemas cardíacos

Los abogados sostienen que, antes de su detención, la condición cardíaca de Flores era estable y se controlaba con una inyección mensual. Ahora afirman que el equipo médico del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn evalúa realizarle un cateterismo cardíaco.

La defensa argumentó además que la prisión no sería el lugar adecuado para que Flores se recuperara de una eventual intervención de este tipo.

La defensa de Cilia Flores solicita nuevamente la libertad bajo fianza por un supuesto deterioro de su salud. EFE

Fiscalía se opone a que salga bajo fianza

El Gobierno estadounidense se opone a la liberación y sostiene que existe un riesgo de fuga “extremo” y que Flores representaría un peligro para el público.

Sus abogados rechazan esa tesis y alegan que Flores tiene 69 años , problemas médicos y recursos económicos limitados. También aseguran que no cuenta con fondos suficientes para costear su propia defensa.

Proponer vigilancia las 24 horas

En una petición anterior, la defensa propuso que, si se le concede la libertad, Flores permanezca en una residencia bajo vigilancia armada permanente , cámaras, sensores y monitoreo las 24 horas. Cualquier salida tendría que contar con autorización judicial.

La empresa Guidepost Solutions se ofreció a encargarse de ese esquema de supervisión y reportar directamente al tribunal ya las autoridades estadounidenses.

Juicio está previsto para junio de 2027

Flores y Maduro enfrentan un proceso conjunto en Estados Unidos por cargos que incluyen conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Ambos han pedido que el caso sea desestimado alegando inmunidad soberana.

El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. En caso de ser declarada culpable, Flores enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.