Noboa entrega reconocimiento a Reggie Jason Luis Jr.; primer joven de origen ecuatoriano en la NBA

Reggie Jason Luis Jr., el primer basquetbolista de origen ecuatoriano en llegar a la NBA

Reggie Jason Luis Jr., el primer basquetbolista de origen ecuatoriano en llegar a la NBA en Estado Unidos, fue recibido por el presidente, Daniel Noboa, este martes 2 de septiembre del 2025 en Carondelet.

Reggie recibió un reconocimiento por parte de Noboa que destacó la trayectoria del jugador para sumarse a la liga de baloncesto más importante del mundo.

Noboa resaltó "el orgullo que este logro representa para el país, al convertirse en un referente para miles de jóvenes ecuatorianos que sueñan con triunfar en el deporte profesional".

Hijo de madre cuencana

Reggie J. Luis Jr., de 22 años y 2,01 metros, es escolta y actualmente juega en los Boston Celtics, el equipo más ganador de la historia de la NBA.

Aunque nació en Miami, es hijo de madre cuencana y padre dominicano. El joven siempre ha resaltado sus raíces latinoamericanas.

El jugador había firmado inicialmente con los Utah Jazz, pero los Celtics lo incorporaron en un movimiento poco habitual al final de la liga de verano.

Su fichaje se definió tras sorprender en las pruebas físicas y técnicas, alcanzando un salto vertical de 96,5 centímetros, lo que llamó la atención de la franquicia de Boston.