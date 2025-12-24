¡Imágenes! Estas son tres noticias positivas que dejó el 2025 en el mundo

El 2025 va dejando noticias positivas en materia de ambiente, salud y otras.

El 2025 está a pocos días de terminar, aunque ha sido un año marcado por tragedias y conflictos, deja también noticias positivas para el mundo.

Se han registrado avances significativos en materia de ambiente, salud y tecnología que aporta a la vida de millones de personas y animales.

A continuación, tres noticias positivas antes de terminar el año:

Protección máxima para las iguanas de Galápagos Ecuador logró máxima protección para las iguanas de Galápagos, pasándolas del Apéndice II al I.

La aprobación de la propuesta se dio en la vigésima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención CITES, en diciembre.

Con esto, se restringe por completo el comercio de las iguanas de Galápagos en cualquier lugar del mundo y mejora los controles sobre posibles movimientos transfronterizos y frena el tráfico ilegal.

Disminución de la pérdida de bosques En 2025 se registró una disminución de más del 50% de la pérdida de bosques en el mundo desde 1990, según datos de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, el informe muestra que hay planes de gestión para más de la mitad de los bosques del mundo.

Una quinta parte de la superficie forestal del mundo está protegida legalmente.