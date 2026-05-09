Fiesta Escénica de Quito 2026 inicia temporada Preludio con estrenos nacionales

Las propuestas exploran temas como la hipervigilancia, la violencia, el poder y el aislamiento

La Fiesta Escénica de Quito 2026 iniciará en mayo su temporada Preludio, una antesala dedicada a los procesos de creación contemporánea y nuevas propuestas del teatro ecuatoriano.

La programación se desarrollará en espacios de la Fundación Teatro Nacional Sucre y reunirá tres estrenos nacionales dirigidos por agrupaciones y creadoras ecuatorianas.

Tres obras abordarán violencia, poder y encierro

La temporada incluirá las obras:

Algo sigue su curso

El Cadáver Negro del Sol

Tebas Land

Según la organización, las propuestas exploran temas como la hipervigilancia, la violencia, el poder y el aislamiento desde distintos lenguajes escénicos contemporáneos.

Escenarios y fechas

Algo sigue su curso, del colectivo Proyecto Pendiente, se presentará el 20 de mayo en el Teatro México.

La obra se sitúa en un contexto postapocalíptico marcado por el control tecnológico y la pérdida de comunidad.

Por su parte, El Cadáver Negro del Sol, de Tardigradx Bichepalus, llegará el 21 de mayo al Teatro Nacional Sucre con una propuesta performática que mezcla ritual, danza y elementos de archivo histórico.

Finalmente, Tebas Land, de La Hoguera Teatral, tendrá funciones el 22 y 23 de mayo. La obra aborda los límites entre realidad y ficción a partir de la historia de un joven condenado por el asesinato de su padre.

Entradas y preventa

Las entradas tendrán precios entre 6 y 12 dólares, con descuentos para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores en determinadas funciones.

La programación busca acercar al público a los procesos creativos que actualmente movilizan la escena teatral de Quito y anticipar el ambiente del festival principal.