¿Qué pasará con las clases en Ecuador tras el anuncio de la Conaie de un paro nacional?

Las clases se mantienen con normalidad en Ecuador tras el anuncio de la Conaie.

Tras el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Conaie, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aseguró este jueves 18 de septiembre del 2025 que las actividades escolares en Ecuador se mantienen con normalidad en todas las instituciones educativas.

La cartera de Estado informó que, de presentarse alguna eventualidad vinculada a la jornada de protestas, se activarán de inmediato los planes de contingencia para garantizar la continuidad del servicio educativo.

“Esto nos permitirá asegurar que los estudiantes no vean interrumpido su proceso de aprendizaje, mediante la modalidad no presencial”, señaló el Ministerio. De esta forma, las autoridades buscan evitar afectaciones al calendario académico.

El Ministerio reiteró que la prioridad es la seguridad de los estudiantes y docentes, y que se mantendrá un monitoreo constante de la situación en todo el territorio nacional.

La Conaie y otras organizaciones sociales convocaron a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel en Ecuador.

La resolución se tomó este jueves en la asamblea extraordinaria de la Conaie que se desarrolló en la Casa Indígena de Riobamba. Entre otras cosas, también decretaron un estado de excepción comunitario en la Amazonía, y se prohibió el ingreso a la fuerza pública.