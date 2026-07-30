Buscan a Pablo David Llanes, de 29 años, desaparecido en el norte de Quito

Pablo David Llanes desapareció en el sector de Jipijapa

Las autoridades y familiares buscan a Pablo David Llanes Páramo, de 29 años, quien fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en el norte de Quito.

La alerta se difundió este jueves 30 de julio de 2026 con el objetivo de obtener información que ayude a localizarlo.

Fue visto por última vez en el sector de Jipijapa

Según el reporte oficial, Pablo David Llanes desapareció el miércoles 29 de julio en el sector de Jipijapa, al norte de Quito.

La denuncia sobre su desaparición fue difundida un día después, mientras continúan las labores para dar con su paradero.

Estas son sus características

Al momento de su desaparición, Pablo David Llanes llevaba una mochila negra, mascarilla, pantalón color caqui y una chompa negra.

Tiene 29 años, contextura delgada, mide aproximadamente 1,67 metros, tiene ojos color café y cabello negro.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Pablo David Llanes Páramo que se comunique de inmediato a la línea gratuita 1800 335486.