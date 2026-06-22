Internos separados del HCAM: médicos y estudiantes realizan plantón en Quito

Protesta en el Hospital Andrade Marín, por la separación de tres internos rotativos este lunes 22 de junio.

Un grupo de médicos, estudiantes y otras personas realizó un plantón en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en Quito, la mañana de este lunes 22 de junio de 2026. El pedido principal es la readmisión de tres internos que realizaban sus prácticas en dicha casa de salud.

Durante la protesta, los manifestantes portaron carteles y consignas en defensa del debido proceso. Entre los estudiantes involucrados se encuentra el hijo del periodista Hernán Higuera.

El presidente de la Asociación de Empleados de Salud del HCAM, Hugo Miranda, aseguró que el reclamo no está enfocado en personas específicas, sino en la necesidad de garantizar que cualquier decisión administrativa se adopte respetando los procedimientos establecidos.

“No a los dedazos, sí al debido proceso, justicia a nuestros internos”, fue una de las proclamas difundidas durante la manifestación.

Según Miranda, los tres estudiantes habrían sido separados de sus funciones sin haber recibido una notificación formal que detalle las razones de la medida o la documentación correspondiente que sustente la decisión.