Esto se sabe del hallazgo de un cuerpo en La Forestal, en el sur de Quito

La Policía Nacional llegó hasta La Forestal para realizar el levantamiento de un cadáver.

Un cuerpo fue hallado en el sector de La Forestal, en el sur de Quito, la mañana de este viernes 19 de junio de 2026.

Moradores del sector reportaron que el cuerpo estaba envuelto en cobijas y botado a un costado de la calle, cerca de la av. Simón Bolívar.

Junto al cadáver se encontró una nota con la leyenda "esto le pasa por bruja". La Policía Nacional confirmó que se trata de un hombre de aproximadamente 25 años. Se conoce que la cabeza estaba desprendido del cuerpo.

Personal de Medicina Legal y de Criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

Además, se realizarán las pericias necesarias para determinar a los responsables de la muerte violenta.