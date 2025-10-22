Ofertan 2 000 vacantes para trabajar en el sector público y privado; así puede postular
La plataforma Encuentra Empleo permite a empleadores y ciudadanos buscar y publicar ofertas laborales en el sector público y privado.
Encuentra Empleo es herramienta para mejorar la expriencia en la búsqueda laboral y de oportunidades
22 oct 2025 - 19:40
El Ministerio del Trabajo anunció que existen más de 2 000 vacantes disponibles para el sector público y privado. Las postulaciones se pueden realizar en la plataforma 'Encuentra Empleo'.
A través de esta iniciativa, los ciudadanos podrán encontrar una gran variedad de ofertas laborales y capacitaciones gratuitas. La plataforma funciona como una bolsa de trabajo para conectar a empleadores y buscadores de empleo.
Para acceder a las vacantes, los ciudadanos deben registrarse, completar su perfil con la hoja de vida y luego podrán postular a las ofertas laborales disponibles. Mientras que los empleadores pueden publicar ofertas y preseleccionar candidatos.
En la plataforma se encontrarán ofertas del sector privado, sector público, capacitaciones, oportunidades enfocadas a migrantes, empleos verdes y oportunidades de empleo formal y temporal en el exterior.
Paso a paso para acceder a las ofertas laborales
Los ciudadanos que buscan acceder a la 'Enucentra Empleo' deben:
- Ingresar a https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec/
- Colocar su usuario o contraseña
- En caso de contar con estos datos, deberá registrarse llenando un formulario donde deberá proporcionar sus datos personales y socioeconómicos. Además se preguntará sobre el interés y disponibilidad de capacitarse.
- Aceptará la política de uso de datos personales y seleccione 'Registrarse'
- De inmediato se enviará el usuario y contraseña al correo electrónico que registró.
- Una vez registrado o registrada deberá ingresar su hoja de vida
- De inmediato podrá navegar y descubrir las ofertas disponibles.
