Ofertan 2 000 vacantes para trabajar en el sector público y privado; así puede postular

Encuentra Empleo es herramienta para mejorar la expriencia en la búsqueda laboral y de oportunidades

El Ministerio del Trabajo anunció que existen más de 2 000 vacantes disponibles para el sector público y privado. Las postulaciones se pueden realizar en la plataforma 'Encuentra Empleo'.

A través de esta iniciativa, los ciudadanos podrán encontrar una gran variedad de ofertas laborales y capacitaciones gratuitas. La plataforma funciona como una bolsa de trabajo para conectar a empleadores y buscadores de empleo.

Para acceder a las vacantes, los ciudadanos deben registrarse, completar su perfil con la hoja de vida y luego podrán postular a las ofertas laborales disponibles. Mientras que los empleadores pueden publicar ofertas y preseleccionar candidatos.

En la plataforma se encontrarán ofertas del sector privado, sector público, capacitaciones, oportunidades enfocadas a migrantes, empleos verdes y oportunidades de empleo formal y temporal en el exterior.

Paso a paso para acceder a las ofertas laborales

Los ciudadanos que buscan acceder a la 'Enucentra Empleo' deben:

Ingresar a https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec/