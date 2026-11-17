El Registro Civil atenderá en tres jornadas extraordinarias para obtener la cédula antes de las selecciones seccionales.

El Registro Civil del Ecuador habilitará una jornada especial de atención este sábado 21 de noviembre de 2026, en 14 agencias distribuidas en 11 provincias del país, para facilitar la obtención de la cédula antes de las votaciones seccionales, previstas para el domingo 29 de noviembre.

La atención se realizará de 08:00 a 17:00 y los usuarios podrán acceder a todos los servicios registrales, entre ellos la emisión de cédulas y pasaportes, inscripciones de nacimientos y defunciones, matrimonios previamente agendados, certificados y otros trámites disponibles.

Esta iniciativa forma parte de un cronograma de tres jornadas especiales que el Registro Civil implementará para facilitar la obtención del documento de identificación.

La segunda jornada será el sábado 28 de noviembre, cuando esa entidad atenderá en 40 agencias a escala nacional, exclusivamente para la emisión de cédulas, en horario de 08:00 a 17:00.

Mientras que el domingo 29 de noviembre, día de las elecciones, las mismas 40 agencias brindarán el servicio de cedulación de 08:00 a 12:00.

Requisitos y costos para obtener la cédula

El trámite de cedulación no requiere agendar un turno y se realiza directamente en las agencias habilitadas. Los pagos pueden efectuarse en las propias instalaciones del Registro Civil. Si se cancela en una entidad bancaria externa, el usuario deberá presentar el comprobante de pago impreso.

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Para obtener el documento se deben cumplir los siguientes requisitos:

Por renovación: presentar la cédula anterior.

presentar la cédula anterior. Por pérdida o robo: entregar la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

Los costos establecidos son de USD 5 para la primera emisión y USD 16 por renovación. En el caso de las personas con discapacidad igual o superior al 30%, el servicio es gratuito.