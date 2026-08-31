Huyó meses con su hija tras ser acusado de asesinar a su pareja en Riobamba; fue procesado.

Cuatro meses después de que se reportara la muerte violenta de una mujer en Riobamba, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por feminidio en contra de su conviviente, Bolívar G., quien fue capturado en la provincia de Santa Elena.

Un juez de la Unidad Judicial de Chimborazo acogió el pedido del Ministerio Público y dictó prisión preventiva contra el sospechoso.

Además, ordenó la apertura de la instrucción fiscal por un período de 90 días.

El hallazgo tras una semana del crimen

Los hechos se remontan al 24 de abril de 2026, cuando la hija de Bolívar G. alertó al ECU 911 sobre la supuesta desaparición de su madre.

Tras recibir la llamada, agentes de la Policía Nacional acudieron a un inmueble ubicado entre las calles México y Carabobo, en Riobamba.

Al inspeccionar la vivienda, los uniformados encontraron sobre una cama el cuerpo sin vida de la víctima, con una herida contundente en la cabeza.

Los análisis forenses determinaron que la mujer había fallecido aproximadamente una semana antes.

Esto debido a una hemorragia y contusión cerebral provocadas por un objeto contundente.

Huyo con una niña de 6 años

Las investigaciones y versiones recolectadas entre los vecinos revelaron que la mañana del 18 de abril de 2026 la pareja mantuvo una fuerte discusión en la que se escucharon gritos.

Tras el altercado, el implicado habría abandonado el lugar llevándose a la hija de 6 años que tenía en común con la víctima.

Tras permanecer prófugo durante más de cuatro meses, agentes policiales ejecutaron una orden de captura la madrugada del pasado sábado 29 de agosto en la provincia de Santa Elena.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción: el parte policial, la autopsia médico-legal y los testimonios.

De ser hallado culpable, Bolívar G. podría enfrentar una condena de 22 a 26 años de cárcel, según lo estipula el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).