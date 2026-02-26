Roban implante coclear de niña de tres años en la Terminal Quitumbe; madre pide ayuda

Familia denuncia que niña de tres años fue víctima de la delincuencia en el terminal Quitumbe.

Familia denuncia que niña de tres años fue víctima de la delincuencia en la Terminal Quitumbe. Su caso se compartió este jueves 26 de febrero de 2026 en el noticiero de Teleamazonas.

Geyla usaba un implante coclear en su oído derecho hace cuatro meses porque nació con discapacidad auditiva.

Su madre Jenny Gadvay contó que salieron desde la terminal en medio de gran cantidad de gente, cuando llegaban desde la provincia de Bolívar para la terapia semanal que recibe la niña.

"A mi hija le hicieron caer, le van jalando el aparatito", relató la madre con lágrimas en los ojos.

La pequeña Geyla fue sometida a una cirugía para colocarle el implante coclear. Por lo que el aparato le sirve solo a ella y no a otra persona.

"A través de una cirugía muy delicada y costosa fue colocado en el cerebro de la niña, en la parte externa está calibrado y programado únicamente para ella, según su mapeo de necesidades", añadió Sofía Villaba, vocera de UICE.

La madre de la niña pidió ayuda para recuperar el dispositivo y brindarle a su hija la posibilidad de escuchar y llevar una vida normal, ya que se encuentra en la etapa en que aún puede desarrollar el habla.

Quienes estén interesados en brindar ayuda se pueden comunicar al 098 570 5819