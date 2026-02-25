Policía incrementa controles en La Concordia por crimen contra profesora frente a una escuela

La Policía de La Concordia fortaleció los controles a motocicletas en todo el cantón.

Hay conmoción en La Concordia por el crimen contra una profesora de 55 años, en los exteriores de una Unidad Educativa en el cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El crimen contra la profesora Diana Alcívar Córdova ocurrió fuera de la escuela en la que trabajaba, el martes 24 de febrero del 2026, justo antes de que ella ingresara a trabajar. Hombres armados la interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

El cuerpo quedó tendido en la calle, ante la conmoción de los estudiantes que estaban ingresando a clases. Alex Silva, jefe provincial de la Policía, uno de los hombres atacó a la mujer por la espalda y huyó en una motocicleta.

El Consejo de Seguridad Cantonal de La Concordia se reunió tras el hecho violento y decidió acciones inmediatas para reforzar las medidas de seguridad en el cantón.

Entre las medidas que se implementaron está la intervención permanente de Policía y Fuerzas Armadas con operativos y controles en los exteriores e inmediaciones de instituciones educativas.

Fortalecimiento de controles a motocicletas y vehículos sin placas o con vidrios polarizados no autorizados.

Despliegue de un mayor contingente militar para patrullajes preventivos en distintos sectores del cantón.