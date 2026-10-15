¿Quién era Diego Guerrero, el grafitero asesinado por disparos de un guardia en Quito?

Diego Guerrero, asesinado el pasado 10 de octubre de 2026, es recordado como el sustento de su madre y apasionado del arte urbano en Quito.

Como el último hijo y el sustento principal del hogar de su madre. Así recuerda la familia a Diego Guerrero al joven de 32 años que fue asesinado por los disparos de un guardia de seguridad, el pasado 10 de octubre, en el norte de Quito.

A través de su hermano, Alexis Guerrero, la familia de Diego exige justicia y busca limpiar la memoria del joven artista urbano.

En entrevista con Teleamazonas, Alexis cuenta que Diego era conocido en las calles y rampas de skate de Pifo como 'XL'.

Diego nació en 1994, en la Maternidad Isidro Ayora y era el menor de seis hermanos.

Creció en la parroquia rural de Pifo, al oriente de Quito, lugar donde transcurrió la mayor parte de su vida y donde dejó una huella imborrable entre sus vecinos por su carisma, su afición a la patineta y su pasión por el grafiti.

Una foto de Diego Guerrero cuando tenía 5 años y estaba en la escuela Manabí de Pifo. Cortesía

Entre el servicio militar, el trabajo y el soporte del hogar

La vida de 'XL' estuvo marcada por el esfuerzo y el compromiso con los suyos.

Realizó sus primeros estudios en la escuela Manabí y luego en la unidad educativa José Rafael Bustamante, ubicada en el sector El Chiche.

Sin embargo, dejó a un lado su preparación académica y tomó la decisión de cumplir con el servicio militar.

A su regreso, concluyó sus estudios secundarios obteniendo el título de bachiller en el colegio Salazar Gómez.

Diego Guerrero junto a sus padres cuando iba a hacer el servicio militar. Cortesía

Posteriormente, se incorporó al campo laboral trabajando en la empresa La Holandesa.

Sin embargo, tras la muerte de su padre el 25 de agosto de 2021 a causa de una enfermedad, Diego asumió de lleno la responsabilidad del hogar.

"Él era el último hijo y el encargado de nuestra madre. Tras la muerte de mi papá en 2021 se puso la casa al hombro para sacarla adelante. Era el sustento principal del hogar y un protector incansable de la familia; no permitía que nadie molestara a sus hermanos o sobrinos". Alexis Guerrero, hermano de Diego Guerrero.

Una década dedicada al arte urbano

Durante más de 10 años, Diego Guerrero dedicó su tiempo libre a dos grandes pasiones: la pintura urbana y el skate.

Para él, su grupo de amigos no era solo una colectividad de artistas urbanos, sino una verdadera familia basada en la lealtad y el respeto a sus principios, cuenta su hermano Alexis.

Además, su entorno lo recuerda como un joven profundamente amoroso y con una especial sensibilidad hacia los animales callejeros, a los cuales solía rescatar y adoptar.

"Nunca tuvo problemas con la ley ni hizo daño a nadie. Siempre andaba en su patineta, con su pintura y sus perritos rescatados. Era un hombre de carácter fuerte, pero siempre alegre, sincero y honesto". Alexis Guerrero, hermano de Diego Guerrero.

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Un clamor de justicia y rechazo a la estigmatización

Frente al hecho violento que terminó con la vida de Diego, por un guardia de seguridad privada que disparó contra él y sus amigos, la familia Guerrero exige que las autoridades actúen con celeridad y conforme a la ley.

Asimismo, expresaron su rechazo ante cualquier intento de criminalizar la práctica del grafiti o el skateboarding.

"Pedimos justicia por Diego Guerrero, por su nombre, para que no quede manchado ni impune. Queremos que la ciudadanía sepa que él no era una mala persona y que un hecho desgarrador como este no vuelva a repetirse jamás". Alexis Guerrero, hermano de Diego Guerrero.

Sobre su deceso

La madrugada del pasado 10 de octubre de 2026, Diego Guerrero, junto con dos amigos, se trasladaron a bordo de un vehículo desde Pifo hacia el sector de la plaza Argentina, al norte de la capital.

Según contó uno de los testigos presenciales a Teleamazonas, el crimen ocurrió cuando uno de los acompañantes se bajó del automotor para hacer un grafiti en la puerta de una construcción privada.

Mientras Diego y otro joven esperaban en el vehículo, apareció el guardia armado con una escopeta, por lo que alertaron al otro muchacho, según la versión del testigo.

Sin embargo, cuanto intentaron huir, el guardia disparó al vehículo e hirió a Diego en la cabeza. También causó daños al automotor.

De acuerdo con el testigo, llamaron al 911 sin obtener respuesta oportuna de los organismos de emergencias para trasladar a Guerrero a una casa de salud.

Fue gracias a la ayuda de un taxista que lograron llevar al joven grafitero al Hospital de los Valles, donde médicos confirmaron su deceso.

El guardia fue detenido

Horas depués, la Policía Nacional localizó al guardia de seguridad identificado como Anthony S., de 25 años, y lo detuvo por el presunto delito de homicidio.