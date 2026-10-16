Argentina define sus amistosos de 2026: Uruguay y Costa Rica en el mapa de la Selección

La Selección de Fútbol de Argentina ya tiene estructurado su cierre de año

La Selección de Fútbol de Argentina ya tiene estructurado su cierre de año internacional para la fecha FIFA de noviembre de 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la realización de dos partidos amistosos de alto nivel que servirán para concluir el calendario competitivo del seleccionado nacional bajo el mando de Lionel Scaloni.

El primer compromiso se disputará el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, donde la Albiceleste recibirá a Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

Este encuentro ante el combinado charrúa promete ser un examen exigente para medir el ritmo y la solidez del plantel en condición de local frente a un rival directo del continente.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la delegación argentina se trasladará a la ciudad de Córdoba para enfrentar a la selección de Costa Rica.

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. https://t.co/iQKawX2MI1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2026

El estadio Mario Alberto Kempes albergará este segundo cotejo, permitiendo que el público del interior del país acompañe al equipo en el cierre de sus actividades del año.

Estos dos duelos le darán continuidad al trabajo futbolístico mostrado durante las fechas internacionales de octubre, en las cuales el seleccionado nacional logró una contundente victoria 3-0 frente a Benín.

La intención del cuerpo técnico es afianzar el funcionamiento táctico y dar rodaje a los jugadores que integran la base del equipo.

La confirmación de estas sedes y rivales permite a la AFA avanzar en la organización logística de la logística de la concentración, así como en los operativos de seguridad y la posterior venta de entradas para ambos escenarios deportivos.

Se prevé un marco multitudinario tanto en la capital como en la provincia de Córdoba.

Con esta doble jornada de amistosos, Argentina dará por finalizadas sus presentaciones internacionales del 2026.

La planificación deportiva se enfocará posteriormente en el análisis del rendimiento individual y colectivo con miras a los torneos oficiales y compromisos internacionales agendados para el siguiente ciclo anual.