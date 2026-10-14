Empresa de seguridad se pronuncia por la muerte de Diego Guerrero en Quito

Fotografía de Diego Guerrero, joven que murió tras recibir un disparo en la cabeza.

"Asumimos la total responsabilidad sobre los hechos acontecidos", manifestó la empresa de seguridad a la que pertenecía el guardia investigado por la muerte de Diego Guerrero. Su pronunciamiento se hizo público el martes 13 de octubre de 2026.

En el comunicado la compañía aseguró que el propietario del inmueble donde ocurrieron los hechos, no tiene responsabilidad sobre los acontecimientos.

"El cliente contratante no tiene ninguna relación ni responsabilidad en este lamentable suceso", escribió la empresa de seguridad.

Asimismo, la empresa de seguridad extendió sus condolencias con la familia de Diego Guerrero y afirmó que colaborarán con la justicia para esclarecer lo sucedido.

El lamentable hecho ocurrió la madrugada del sábado 10 de octubre en la av. De los Shyris y Bélgica, en el norte de Quito.

El joven de 32 años, esperaba en un vehículo mientras uno de sus compañeros se bajó para realizar un grafiti en las paredes de un edificio en construcción.

Según las primeras investigaciones, Guerrero recibió un disparo en la cabeza y mientras sus amigos, que quedaron heridos, intentaban llegar a una casa de salud, el vehículo se paró debido a las afectaciones causadas por los disparos.

El guardia fue detenido y se encuentra bajo órdenes de la Policía. Podría enfrentar una condena por homicidio.