¿Cuándo será el juramento a la Bandera en Ecuador este 2025 en medio del paro nacional?

El 26 de septiembre se conmemora en Ecuador el Día de la Bandera y los estudiantes realizan su juramento.

El Juramento a la Bandera es uno de los actos cívicos más importantes del calendario escolar en Ecuador, en el que los estudiantes rinden homenaje al Tricolor Nacional como símbolo de unidad, identidad y compromiso con la patria.

Cada año, esta ceremonia se convierte en un momento solemne para miles de jóvenes, sus familias y la comunidad educativa.

La fecha oficial del Juramento a la Bandera en Ecuador es el 26 de septiembre de cada año. La jornada está establecida en el calendario escolar por disposición del Ministerio de Educación. Este 2025, el Juramento a la Bandera se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre en instituciones educativas de todo el país, tanto públicas como privadas.

El acto es protagonizado por los estudiantes de tercer año de bachillerato, quienes realizan el juramento solemne ante el pabellón nacional. Durante la ceremonia, algunos alumnos son designados como abanderados, portaestandartes y escoltas, distinción que se otorga en reconocimiento a su desempeño académico y cualidades de liderazgo.

El evento suele desarrollarse con la presencia de autoridades educativas, representantes de la comunidad y familiares, lo que refuerza su carácter cívico y social.

El significado del Juramento a la Bandera

Más allá de ser un requisito escolar, el Juramento a la Bandera busca reforzar valores como la identidad nacional, el respeto a los símbolos patrios, la responsabilidad ciudadana y el compromiso con el país.

La fórmula del juramento, pronunciada en conjunto por los estudiantes, reafirma la lealtad hacia la nación y el compromiso con su defensa y progreso.

Además del juramento, la ceremonia suele incluir desfiles y presentaciones culturales, organizados por los propios estudiantes. También discursos de autoridades educativas, donde se resalta la importancia de la juventud en la construcción del Ecuador.

Homenajes a la Bandera y al himno nacional, como parte de los rituales de respeto a los símbolos patrios.

Juramento con clases suspendidas por el paro nacional

Este 2025, la ceremonia ocurre en medio de un paro nacional convocado por el movimiento indígena de Ecuador, que protestan contra la eliminación del subsidio al diésel.

Debido a la protesta hay clases virtuales en 11 localidades de Imbabura y Cotopaxi. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha emitido los lineamientos para que se realice la ceremonia de Juramento a la Bandera en esas provincias.