Independiente del Valle vs. Manta: por octavos de la Copa Ecuador 2026 por Teleamazonas

Independiente del Valle y Manta FC se vuelven a ver las caras, esta vez en un duelo a todo o nada por los octavos de final de la Copa Ecuador 2026. El encuentro, programado para este miércoles 29 de julio a las 19:00 en el estadio de Sangolquí, promete máxima intensidad al tratarse de una llave a partido único donde no hay margen de error para ninguno de los dos equipos.

El conjunto negriazul llega con el favoritismo sobre los hombros y un andar sólido en la temporada. Tras dejar en el camino a Vargas Torres en la fase previa, el equipo de Sangolquí buscará aprovechar la localía y la dinámica de su frente de ataque para imponer condiciones desde el primer minuto y asegurar sin sobresaltos su boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, Manta FC afronta este choque con la ilusión de dar el gran golpe de la jornada y cobrarse revancha de los recientes duelos por LigaPro. El cuadro atunero sabe que el formato de eliminación directa iguala las fuerzas, por lo que sostener la concentración defensiva en la altura de Quito será vital para poder golpear en los momentos oportunos.

Con el historial de la presente temporada a favor de IDV —tras haber conseguido victorias por 4-0 y 2-0 en el torneo nacional—, la obligación de proponer recae sobre el cuadro local. En caso de que el compromiso finalice igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el cupo a los cuartos de final se resolverá directamente a través de los tiros desde el punto penal.