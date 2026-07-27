Hallan sin vida a funcionario de Aviación Civil que desapareció en Quito

Héctor Rojas fue visto por última vez al salir de su trabajo, en el centro de Quito.

Héctor Vinicio Rojas, funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) fue hallado sin vida la tarde de este lunes 27 de julio de 2026, tras tres días desaparecido.

Sus familiares confirmaron el hallazgo, pero se desconocen las causas del deceso. Rojas estuvo desaparecido desde la tarde del viernes 24 de julio y fue visto por última vez cuando salió de su trabajo, en el centro de la ciudad.

Según la información difundida por las autoridades y sus familiares, el rastreo de su teléfono celular permitió obtener pistas de los lugares que recorrió.

Héctor Vinicio Rojas Velasco, era inspector de operaciones de vuelo de la Dirección de Certificación Aeronáutica de la DGAC

Desde que se conoció de su desaparición, los familiares, amigos y vecinos activaron brigadas de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Recorrieron hospitales, Unidades de Policía Comunitaria (UPC), e incluso llegaron a la morgue para encontrar pistas.

Además, se rastreo su teléfono celular y se recorrió la zona de San Roque y del centro histórico. Los familiares no han confirmado en el sector en el que se encontró el cuerpo.