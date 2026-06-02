Último adiós: así es el emotivo sepelio del exmundialista Raúl Guerrón en El Juncal

Ibarra, la mañana de este día martes 2 de junio hasta la iglesia de la comunidad del Juncal llegaron los restos de Raúl Guerrón histórico jugador mundialista de la Selección de fútbol del Ecuador

El adiós a una gloria del fútbol ecuatoriano se vive con profundo dolor, pero también con el reconocimiento que se merece un mundialista. Este martes 2 de junio, la comunidad de El Juncal, en el Valle del Chota, se preparó para despedir a Raúl Guerrón.

El ambiente en su tierra natal refleja una mezcla de luto y de orgullo por el legado que dejó el ex lateral de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y de Sociedad Deportiva Aucas.

Capilla ardiente y masiva compañía: El cuerpo de Raúl Guerrón fue recibido por familiares, amigos cercanos, vecinos de la comunidad y figuras del fútbol local. La música tradicional del Chota y los aplausos han acompañado el féretro, recordando su alegría y su entrega en la cancha.

Homenaje de la comunidad: El Juncal, cuna de grandes futbolistas históricos del país, se paralizó para rendirle tributo. Se instalaron banderas, camisetas y fotografías que recuerdan su paso por la histórica Selección que clasificó al Mundial de Corea-Japón 2002.

Presencia del balompié nacional: Dirigentes, excompañeros de la Tri y delegaciones de los clubes donde militó (especialmente Aucas) han hecho llegar sus condolencias y ofrendas florales, destacando no solo sus condiciones como deportista, sino su calidad humana y su rol como referente para las nuevas generaciones del Valle.

El sepelio concluye con una misa de cuerpo presente antes de que sus restos sean sepultados en el cementerio de la localidad, rodeado del cariño de la gente que lo vio nacer y crecer como leyenda del deporte nacional.