ProAnimal Guayaquil amplió hasta el 22 de noviembre las inscripciones para un curso gratuito de primeros auxilios para mascotas.

La Dirección de ProAnimal del Municipio de Guayaquil, en alianza con la Fundación Franz Weber, amplió hasta el domingo 22 de noviembre de 2026 el plazo para participar en un curso gratuito de primeros auxilios para mascotas.

La iniciativa está dirigida a propietarios de animales de compañía, cuidadores, voluntarios y rescatistas interesados en aprender cómo actuar ante accidentes o emergencias veterinarias.

¿Qué aprenderán los participantes?

El programa, diseñado por médicos veterinarios, busca proporcionar herramientas para brindar atención inicial a perros y gatos mientras reciben asistencia profesional.

Entre los principales contenidos se encuentran:

Identificación de emergencias: reconocer señales de alerta ante problemas de salud o accidentes

Primeros auxilios: técnicas básicas para estabilizar a una mascota antes de acudir al veterinario

Rescate en desastres naturales: procedimientos para auxiliar animales durante inundaciones y otras emergencias

Prevención: recomendaciones para evitar accidentes en el hogar y espacios públicos

¿Cómo inscribirse al curso gratuito?

La capacitación tiene una duración de 40 horas, es completamente virtual y se desarrolla en español. Además, cuenta con tutorías y permite que cada participante avance a su propio ritmo.

Al finalizar y aprobar el programa, los asistentes recibirán un certificado.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la cuenta oficial de Instagram de ProAnimal Guayaquil y acceder al formulario disponible en su biografía.

El plazo para completar la capacitación estará habilitado hasta el 22 de noviembre de 2026.