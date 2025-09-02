Maestros pueden acceder a empleo en EE. UU.; paso a paso para inscribirse a programa

Los profesores pueden solicitar empleo en Estados Unidos a través de una plataforma digital.

Los docentes ecuatorianos tienen una oportunidad laboral fuera del país. A través del programa internacional Participate Learning, maestros de educación inicial, básica y secundaria pueden aplicar para trabajar en escuelas de Estados Unidos durante un período de hasta cinco años, con la posibilidad de extender su experiencia profesional y cultural.

Según datos de la organización, hasta agosto del 2025 había un total de 102 profesores ecuatorianos trabajando en escuelas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, en Estados Unidos, con salarios que van de 41 000 a 55 000 dólares anuales.

Participate Learning es un programa de intercambio cultural y académico que conecta a docentes de diferentes países con instituciones educativas en Estados Unidos. Su objetivo es fortalecer la enseñanza bilingüe y multicultural, además de brindar a los maestros la oportunidad de mejorar sus competencias pedagógicas y generar ingresos competitivos.

Desde 1987, más de 20 000 profesores de 84 países han participado en esta iniciativa, según datos oficiales de la organización. Antes de viajar, los participantes reciben apoyo en trámites de visa y preparación, así como acompañamiento constante durante su permanencia en el extranjero.

Requisitos para postular

El programa ofrece contratos de hasta cinco años consecutivos, pasaje aéreo, cobertura médica y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos. Para aplicar, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con Participate Learning:

Tener un título universitario en educación o en un área relacionada con la docencia.

Contar con al menos dos años de experiencia a tiempo completo como maestro en aula.

Poseer un nivel de inglés avanzado (oral y escrito).

Contar con licencia de conducir

Disposición para vivir en EE. UU., durante el período del programa.

Paso a paso para inscribirse

La inscripción se realiza completamente en línea a través de la página web: https://www.participatelearning.com/international-teachers/apply/

Para solicitar la inscripción el docente debe crear una cuenta con los datos personales y académicos. Después debe completar el formulario con información detallada sobre experiencia laboral, formación y motivaciones para unirse al programa.

Los candidatos preseleccionados pasan por una entrevista en inglés, enfocada en sus habilidades pedagógicas y de comunicación.

Se deben presentar títulos universitarios, certificaciones de experiencia y referencias profesionales. Si el maestro es seleccionado, se gestiona la visa de intercambio cultural y se asigna la escuela en Estados Unidos donde trabajará.

Antes de viajar, los docentes reciben inducciones sobre el sistema educativo estadounidense, métodos de enseñanza y adaptación cultural.

Beneficios del programa

Los maestros seleccionados reciben un salario competitivo acorde al estándar estadounidense, acceso a seguro médico, apoyo en la búsqueda de vivienda y la posibilidad de que sus familias los acompañen durante la estadía.

Además, el programa les permite perfeccionar su inglés, aprender nuevas metodologías educativas y regresar a su país con mayor proyección profesional.

El proceso de aplicación está abierto de manera continua, pero se recomienda a los interesados postular con al menos seis meses de anticipación al inicio del ciclo escolar en Estados Unidos.