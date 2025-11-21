Guía para el Black Friday: así puede comprar seguro, ahorrar más y evitar fraudes

Las compras en línea en Ecuador aumentan con el 'Black Friday'

Los ecuatorianos se preparan para el Black Friday. Durante esta temporada se incrementan las ventas en línea y los fraudes por la vulnerabilidad y alta demanda de productos.

Este comportamiento impulsa a los ciudadanos y empresas a reforzar la seguridad digital. Los ciudadanos que opten por acceder a las ofertas en línea o de forma presencial deben tomar en cuenta su tiempo, economía y riesgos que corren al realizar pagos.

Para comprar seguro, ahorrar más y evitar fraudes se recomienda:

PLANIFICACIÓN

Los ciudadanos que buscan ahorrar en esta temporada deben realizar una planificación adecuada. Para ello es importante realizar una lista de compras para evitar impulsos y pérdida de tiempo.

Se aconseja recorrer su casa u oficina indagando sobre las necesidades que tiene y artefactos que están por cumplir con su vida útil. También debe identificar las cosas que desea tener o quiere obsequiar a un familiar, amigo o pareja.

SEGUIMIENTO

Antes de acudir por las ofertas o constantes invitaciones de tiendas, los consumidores deben realizar un seguimiento del costo normal de los productos que incluyó en su lista de compras. Este método permite:

Reconocer una verdadera oferta

Tener tranquilidad de haber realizado una compra inteligente

de haber realizado una Saber si está ahorrando

Tener claro el gasto total

Además es importante que se identifiquen las tiendas de su preferencia. Así podrá acceder a los descuentos en los días específicos y clasificar las compras por categorías en base a la calidad, descuentos y formas de pago.

PRESUPUESTO

Tomando en cuenta la planificación y el seguimiento se debe definir un presupuesto y los métodos de pago que utilizará para que en futuro pueda cubrirlos.

Para evitar endeudarse se aconseja seguir los siguientes pasos:

Separar el monto de los gastos básicos y deudas que debe cubrir.

y que debe cubrir. Mantener los ahorros en un lugar seguro

en un Preparar los recursos que destinará para las compras con anticipación

Calcular a detalle el monto disponible y cómo lo va a cubrir, sea en efectivo o tarjetas de crédito.

SEGURIDAD DIGITAL

Con el auge teconológico y la facilidad para cancelar las compras en línea, la vulnerabilidad de caer en delitos cibernéticos aumenta. Por ello, cuidar el perfil digital de una persona no solo implica proteger las contraseñas sino también estar consciente de la información que comparte y los sitios que navega.

En Ecuador, una de cada dos personas adultas realiza compras en línea, según Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI). Además, en América Latina, una de cada cinco transacciones de comercio electrónico es fraudulenta.

Es así que para quienes opten por este método de comercio se recomienda: