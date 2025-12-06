Así puede obtener una cita prioritaria para sacar la visa para ir a los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 se aproxima. Ecuador jugará sus tres partidos en ciudades de Estados Unidos. Para viajar allí es necesario contar con la visa de turista.

A mediados de noviembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron un sistema especial para agilizar el trámite de emisión de visas ante la alta demanda de turistas para el gran torneo de fútbol.

El 'FIFA Pass' permitirá que los aficionados que cuenten con entradas para partidos del Mundial 2026 accedan con prioridad a citas para la solicitud de la visa.

"Su entrada no es un visado. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Lo que garantiza es una cita expedita. Aun así, van a pasar por el mismo proceso de verificación. Vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona. La única diferencia es que los adelantamos en la fila", dijo el secretario de Estado Marco Rubio cuando se anunció el sistema FIFA Pass.

¿Cómo solicitar la visa por primera vez?

Para asistir a los partidos del Mundial 2026 programados para jugarse en Estados Unidos es necesaria una visa B-2 para turismo o una combinación B1/B2, que permite viajes temporales para placer o negocios.

Estos son los pasos para solicitar la via por primera vez:

Completar el formulario DS-160 en línea Es la solicitud de visa de no inmigrante. Debes completarlo en inglés y subir una foto que cumpla con los requisitos oficiales.

Guarde e imprima la página de confirmación, ya que deberás llevarla a la entrevista. Pagar la tarifa consular La tarifa estándar a pagar es de 185 dólares. Agendar la entrevista Debe programarla en la Embajada de EE. UU. en Quito o el Consulado en Guayaquil.

Las entrevistas son requeridas para solicitantes entre 14 y 79 años, pero hay algunas excepciones para renovaciones.

Para menores de 13 años o mayores de 80, la entrevista generarmente no es necesaria.

Los tiempos de espera para las citas de entrevista varían según la ubicación, la temporada y la categoría de visa, por lo que se recomienda solicitar la visa con anticipación. Reúna documentos para entrevista Tener un pasaporte vigente, con almenos 6 meses más allá de su estadía.

Página de confirmación del DS-160.

Recibo de pago de la tarifa.

Foto para la visa americana

Documentos de respaldo: evidencia de empleo, vínculos familiares, itinerario de viaje, capacidad económica, etc. Asista a la entrevista Un funcionario consular lo entrevistará para determinar si cumple los requisitos para recibir una visa de visitante.

Durante el proceso de solicitud, se toman huellas dactilares digitales sin tinta.

Cuando la visa sea aprobada, el solicitante deberá pagar una tasa adicional de 250 dólares. Esto se estableció tras la aprobación de la aprobación de la Ley 'One Big Beautiful Bill', el pasado 4 de julio.

¿Cómo renovar la visa?

La visa de turista debe renovarse y es similar al trámite para la primera emisión. También se debe gestionar su renovación en la Embajada o Consulado de Estados Unidos.

Para renovar una visa estadounidense, necesitarás principalmente completar el formulario DS-160 en línea y pagar la tarifa de solicitud.

Luego se debe llevar el formulario lleno, el pasaporte y las fotos a un punto de acopio de la Embajada americana. Tras entregar esos documentos, solo se debe esperar la respuesta.