¿Qué hacer durante un terremoto? 'Topo Mayor' explica cómo protegerse si no puede evacuar

Qué hacer durante un terremoto: Las recomendaciones de rescatista para protegerse si no puede evacuar

Héctor Méndez, conocido como “Topo Mayor”, compartió algunas sugerencias desde su experiencia en operaciones de búsqueda y rescate, aunque varias de ellas difieren de los protocolos de organismos especializados.

¿Qué hacer si no puede salir del edificio?

El integrante de Topos Azteca explicó en redes sociales algunas de las posiciones en las que, según su experiencia como rescatista, han encontrado personas con vida entre estructuras colapsadas.

Sus recomendaciones están dirigidas principalmente a quienes no tienen una salida segura durante un terremoto.

Méndez planteó como alternativa acostarse boca arriba junto a un mueble resistente, como una cama o un sillón.

Según explicó, la persona debería ubicarse al costado del objeto y evitar colocar brazos o piernas debajo del mueble para reducir el riesgo de quedar atrapada si este se mueve o la estructura colapsa.

El rescatista también cuestionó que los protocolos actuales no incorporen suficientemente la experiencia de quienes participan en labores de búsqueda entre escombros.

Sin embargo, estas recomendaciones no reemplazan los protocolos oficiales de seguridad sísmica y deben tomarse con cautela.

Agacharse, cubrirse y sujetarse

Los organismos especializados en seguridad ante terremotos recomiendan, para quienes están dentro de una edificación durante la sacudida, la maniobra de agacharse, cubrirse y sujetarse.

También aconsejan permanecer en el interior y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

La recomendación es especialmente importante porque correr hacia la calle durante el movimiento puede aumentar el riesgo de sufrir golpes por vidrios, fachadas, muebles u otros elementos que se desprendan.

La evacuación debe realizarse cuando las condiciones permitan hacerlo de manera segura.

¿Conviene bajar por las escaleras durante el sismo?

Méndez señaló que las personas que se encuentren en los primeros pisos podrían intentar salir hacia la calle si existe una ruta segura.

Para quienes estén en pisos superiores, recomendó evaluar cuidadosamente las condiciones antes de intentar descender.

En el caso de personas ubicadas en un cuarto o quinto piso, el rescatista planteó que solo intenten bajar si pueden hacerlo rápidamente y sin correr.

Para quienes estén en niveles más altos, recomendó no intentar evacuar durante la sacudida debido al riesgo que pueden representar las escaleras y otros elementos de la estructura.

Si es posible ir a terrazas o azoteas y colocarse boca abajo para evitar que el cuerpo ruede y se produzcan caídas de zonas muy altas.

La preparación antes del terremoto es clave

La posibilidad de evacuar depende de la construcción, el piso, las rutas disponibles y las condiciones del entorno.

Por eso, antes de un terremoto es importante identificar las zonas seguras de la vivienda, conocer las rutas de evacuación y establecer un plan familiar de emergencia.

Además, se recomienda tener preparada una mochila de emergencia y conocer cómo cerrar servicios básicos si fuera necesario.

Durante un terremoto, la prioridad debe ser protegerse de objetos que puedan caer y seguir las indicaciones de las autoridades y organismos especializados.