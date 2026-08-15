Recusaciones, inasistencias y cambios de abogados frenan audiencia del caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, está recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Recusaciones, inasistencias de abogados y cambios en las defensas técnicas de los procesados han frenado el avance de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada.

En este proceso judicial está investigado por presunto lavado de activos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y su círculo familiar.

La diligencia estaba inicialmente convocada para el 16 y 17 de julio de 2026, sin embargo ha sido aplazada por diferentes incidentes.

Una recusación cambió la primera convocatoria

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) cerrara la instrucción fiscal el pasado 30 de junio, el juez Jairo García convocó a la audiencia preparatoria de juicio para el 16 y 17 de julio.

Sin embargo, los abogados de Aquiles Alvarez presentaron una recusación el 10 de julio. El pedido provocó que la convocatoria quedara sin efecto y que la diligencia fuera trasladada al 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto.

La recusación fue finalmente rechazada el 31 de julio por lo que el juez Jairo García se mantuvo al frente del proceso.

Otras audiencias aplazadas

El nuevo calendario volvió a modificarse. El abogado de Aquiles Alvarez solicitó el diferimiento de la cita judicial debido a que para el 3 y 4 de agosto estaba prevista la audiencia de juzgamiento del caso Grillete, proceso que terminó con una sentencia de tres años de prisión contra el alcalde.

El juez García aceptó el pedido y trasladó la audiencia preparatoria de juicio al 5, 6 y 7 de agosto. Pero el 5 de agosto tampoco pudo instalarse.

En esa jornada, el abogado de uno de los procesados no acudió a la diligencia. Ante esta ausencia, el juez declaró fallida la audiencia y sancionó al abogado con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados, es decir, USD 964. Además, dejó sin efecto las convocatorias previstas para el 6 y 7 de agosto.

Un nuevo abogado provocó otra suspensión

La audiencia finalmente logró instalarse la mañana del martes 11 de agosto, pero duró menos de una hora.

El juez Jairo García inició la diligencia a las 09:19 y la suspendió a las 10:08, luego de que el nuevo abogado de la madre de Aquiles Alvarez solicitara tiempo para preparar la defensa.

El defensor explicó que su designación se concretó el 10 de agosto, por lo que consideró que no era posible estudiar adecuadamente un expediente en poco tiempo y garantizar una defensa técnica efectiva.

Ante el pedido, el juez concedió cuatro días y fijó una nueva fecha para continuar la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia está prevista para el sábado 15 de agosto, a las 08:30.

Además, el juez anunció que la diligencia también podrá desarrollarse los domingos 16 y 23 de agosto, debido a la cantidad de procesados y actuaciones pendientes.

Para evitar nuevos retrasos, García dispuso que la Defensoría Pública pueda asumir la representación legal de cualquiera de los procesados que eventualmente se quede sin abogado particular.

Fiscalía sustenta con 12 razones su acusación en el caso Triple A

Durante la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio contra los investigados, mientras que las defensas expondrán sus argumentos. Al final, el juez debe decidir si llama o no a juicio a los imputados.

El caso Goleada tiene 26 personas procesadas por presunto lavado de activos. Entre ellas están Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio, su madre, su esposa y sus primos.