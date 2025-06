¿Cómo manejar la rebeldía de los hijos?; una psicóloga da tips de educación en esTAmañana

Conectar con los hijos en la infancia es vital para tener una adolescencia tranquila. Ana Cristina Sánchez, psicóloga y educadora infantil, dio consejos a los padres para criar con amor pero sin perder el rigor. La experta estuvo en el programa esTAmañana de este martes 17 de junio del 2025.

Según la experta, a los 2 años se inicia la etapa de rebeldía de los niños y, al mismo tiempo, el compromiso de los padres para criarlos con amor y respeto. Sánchez indica que los berrinches de esa edad son normales, ya que los menores empiezan a explorar su independencia y límites.

A los 2 años, dice, es fundamental conectar con los pequeños y conocer su forma de ser para actuar en su educación. Las negativas constantes de los niños son formas en las que buscan reafirmar su autonomía, explica.

Para Sánchez, “la educación de hoy no es la de antes” por lo que no se pueden replicar comportamientos agresivos o autoritarios. Por ello, recomienda a los padres que, en caso de no poder gestionar las emociones, busquen apoyo profesional.

Por ejemplo, a los 2 años es recomendable dar opciones a los niños sobre las actividades que pueden realizar. “El ser humano se cansa de escuchar siempre no, hay que dejar a los niños confiar en ellos mismos y evaluar que los espacios sean seguros”, dice la experta.

También recomienda que los padres conozcan a los hijos porque no todos son iguales. Esto, porque cada uno tiene un carácter diferente y formas distintas de afrontar los escenarios.

Mientras, la experta señala que la adolescencia es un momento para evaluar lo que se hizo en la infancia. En esta estapa se pueden hacer cambios importantes en la crianza sin que eso implique perder el amor, indica.

Manejar la etapa de la adolescencia, dice Sánchez, requiere firmeza para establecer límites claros, pero también empatía y sensibilidad para entender las emociones. “Si tuvimos una buena infancia, la adolescencia no va a ser tan complicada".