¿Cuándo es viernes negro en Ecuador?

El Black Friday 2026 en Ecuador se desarrollará desde el viernes 20 de noviembre, una semana antes de la fecha internacional habitual, hasta fin de mes.

La reprogramación responde a una decisión de los gremios comerciales para evitar que la fecha comercial coincida con las elecciones seccionales programadas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Además, para impulsar el movimiento económico y fortalecer el turismo, el Gobierno decretó feriado y suspensión de la jornada laboral para el viernes 20 de noviembre.

Pese a que ese día concentrará el mayor despliegue publicitario sobre ofertas, diversos comercios ya iniciaron con sus promociones y las mantendrán a lo largo de todo el mes de noviembre.

¿Cómo funciona la jornada comercial y qué promociones habrá?

El mecanismo comercial del viernes negro opera como un inyector de liquidez que permite a los establecimientos rematar productos de temporadas pasadas, de esta forma atrae un flujo masivo de clientes e incrementar sus ventas.

En el país, esta jornada comercial estará disponible tanto en establecimientos físicos como en portales de comercio electrónico, esta dinámica promueve el movimiento comercial hacia un evento digital como el Cyber Monday.

Durante esta temporada, las grandes cadenas comerciales ofrecen rebajas de hasta el 70 % en productos seleccionados.

Además, muchas veces las promociones vienen acompañadas de facilidades de pago y beneficios como crédito directo.

El origen de los descuentos

El Black Friday se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una fecha fijada para el cuarto jueves de noviembre, de esta forma se marca el inicio de las compras y época de Navidad.

El término se hizo popular para describir el paso de las cuentas contables de "números rojos", que significaban pérdidas, a "números negros", que reflejan las ganancias y estabilidad del negocio por el aumento de las ventas.

En Ecuador, se adopta la costumbre estadounidense y los comercios adaptan el calendario para ofrecer promociones según las necesidades operativas del mercado interno.