Todo se alista para el Black Friday 2026 en Ecuador: descuentos y beneficios desde el 20 de noviembre

Las cadenas de electrodomésticos de Ecuador preparan descuentos y beneficios para el Black Friday adelantado del 20 de noviembre de 2026.

Todo se alista para el Black Friday 2026 en Ecuador. Las principales cadenas de electrodomésticos preparan descuentos, combos, entregas a domicilio y garantías extendidas para la jornada comercial que se adelantará al viernes 20 de noviembre, una semana antes de la fecha internacional.

La Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec) informó que sus establecimientos refuerzan los inventarios y organizan promociones para una de las temporadas comerciales más importantes del año.

El Black Friday se celebra internacionalmente el último viernes de noviembre, que este año será el 27. Sin embargo, las cadenas asociadas a Asadelec decidieron adelantar su jornada principal de ofertas.

Según Nelly Vinueza, directora ejecutiva del gremio, la decisión busca evitar que las compras coincidan con las elecciones seccionales previstas para el domingo 29 de noviembre.

¿Qué descuentos se preparan para el Black Friday 2026?

Las cadenas comerciales han ofrecido históricamente descuentos del 50%, 60% y hasta el 70% en productos seleccionados. No obstante, estos porcentajes todavía no están garantizados para todos los artículos durante la campaña de este año.

Además de las rebajas, los establecimientos preparan beneficios adicionales para atraer a los compradores:

Garantías extendidas en determinados productos

Combos y promociones especiales, según cada establecimiento

Entregas a domicilio para facilitar las compras

Servicios de instalación de electrodomésticos

Facilidades de pago, de acuerdo con las condiciones de cada cadena

Cada empresa definirá los productos participantes, los porcentajes de descuento y los requisitos para acceder a las promociones.

¿Qué almacenes se preparan para el Black Friday?

La Asadelec agrupa a diez cadenas comerciales de Ecuador:

Artefacta

Comandato

Crecos

Jaher

Japón

La Ganga

Marcimex

Orve Hogar

Sukasa

Todo Hogar

¿Qué productos podrían tener mayor demanda?

El gremio prevé un mayor movimiento comercial en electrodomésticos de línea blanca, especialmente lavadoras, refrigeradoras y aires acondicionados.

También se espera interés por artículos pequeños para el hogar, como licuadoras y freidoras de aire.

A estas categorías se suman productos tecnológicos y de movilidad, entre ellos motocicletas eléctricas y scooters.

En el caso de los televisores, Asadelec indicó que parte de la demanda habitual del Black Friday se adelantó a junio por el Mundial de fútbol de 2026.

¿Desde cuándo comenzarán las ofertas del Black Friday en Ecuador?

Aunque la jornada principal de las cadenas asociadas a Asadelec está prevista para el viernes 20 de noviembre de 2026, algunas empresas podrían comenzar sus promociones durante los días anteriores.