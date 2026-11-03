Ecuador tendrá dos feriados nacionales más antes de finalizar 2026

Ecuador tendrá dos jornadas de descanso nacional adicionales durante noviembre y diciembre de 2026.

Ecuador tendrá dos días más de descanso nacional antes de finalizar 2026. El próximo será el viernes 20 de noviembre, mientras que el último feriado del año se celebrará el viernes 25 de diciembre por Navidad.

Según el calendario del Viceministerio de Turismo, el descanso del 20 de noviembre no estaba contemplado originalmente. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral para los sectores público y privado, sin obligación de recuperar las horas.

La medida coincide con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre. Además, se deberán garantizar los servicios básicos durante esa jornada.

¿Cuáles son los días de descanso que quedan en Ecuador en 2026?

Estas son las próximas fechas de descanso nacional y el feriado local de Quito:

Viernes 20 de noviembre: suspensión extraordinaria de la jornada laboral en todo Ecuador por el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja

Lunes 7 de diciembre: feriado local por la Fundación de Quito

feriado local por la Fundación de Quito Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad

El descanso del 20 de noviembre coincide con las actividades del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que se desarrollará del 12 al 22 de noviembre.

Durante esa jornada deberán mantenerse operativos los servicios esenciales, como salud, agua potable, energía eléctrica, bomberos y transporte.

Quito tendrá un feriado de tres días en diciembre

Los quiteños tendrán un fin de semana largo por la conmemoración de los 492 años de la Fundación de Quito.

Aunque la fecha histórica se celebra el domingo 6 de diciembre, el descanso se trasladará al lunes 7, conforme a las disposiciones de la Ley de Feriados.

De esta manera, quienes habitualmente descansan los sábados y domingos podrán disfrutar de tres días libres consecutivos, desde el sábado 5 hasta el lunes 7 de diciembre.