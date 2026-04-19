WhatsApp: cómo poner apodos en grupos usando etiquetas de miembro

Ahora Whatsapp permite crear etiquetas de miembro para etiquetar a una persona en un grupo.

En la última actualización de Whatsapp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo, ha llegado una de las funciones más esperadas por las comunidades: las etiquetas de miembro.

Esta herramienta permite que los usuarios se asignen "apodos" o roles específicos dentro de un grupo, facilitando la identificación en contextos escolares, laborales o sociales.

¿Qué son las etiquetas de miembro de WhatsApp?

A diferencia del nombre de perfil global, la etiqueta de miembro es un distintivo único para un grupo específico. Si está en el grupo de "Padres de Familia", puede ponerse "Papá de Julieta"; si es un grupo de trabajo, puede usar su cargo como "Diseñador Senior".

Este cambio responde a la necesidad de los usuarios de mantener la privacidad y la claridad en grupos grandes donde no todos se tienen agregados en sus contactos.

Paso a paso: Cómo ponerte un apodo en un grupo

Configurar su alias es un proceso sencillo que no toma más de un minuto. Siga estos pasos:

Entre al grupo: Abra la conversación donde desea cambiar su nombre.

Abra la conversación donde desea cambiar su nombre. Información del grupo: Toque el nombre del grupo en la parte superior

Toque el nombre del grupo en la parte superior Sección de participantes: Deslice hacia abajo hasta la lista de miembros y seleccione s u nombre

Deslice hacia abajo hasta la lista de miembros y seleccione Añadir etiqueta: Pulse en la opción "Añadir etiqueta de miembro"

Pulse en la opción Personalice y guarde: Escriba el apodo (máximo 30 caracteres) y dele a guardar.

Ventajas de usar apodos en grupos