Guía paso a paso para consultar y descargar la planilla de luz en Ecuador este 2026

La planilla de luz eléctrica se puede obtener de forma gratuita en línea.

Acceder a la factura de energía eléctrica en Ecuador se ha vuelto un proceso 100% digital. Ya sea para realizar trámites bancarios, actualizar datos domiciliarios o simplemente llevar un control del gasto mensual, los ciudadanos pueden obtener su duplicado de factura en pocos clics.

Aquí le presentamos la guía definitiva para descargar su planilla según la empresa que te brinda el servicio.

Planilla de luz en CNEL (Costa y otras provincias)

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) abastece a gran parte del país. Para obtener su documento, siga estos pasos:

Visite el portal oficial: Ingrese a www.cnelep.gob.ec.

Ingrese a www.cnelep.gob.ec. Consulta de planillas: Seleccione la opción "Servicios en Línea" y luego "Consulta de Planillas"

Seleccione la opción "Servicios en Línea" y luego "Consulta de Planillas" Elija el método de búsqueda: Puede usar su número de cédula , RUC o el Código Único Eléctrico Nacional (CUEN)

Puede usar su número de , RUC o el Descargue el PDF: El sistema mostrará el historial de consumos. Haga clic en el ícono de la lupa o el botón de descarga del mes correspondiente.

Consulta de planilla de luz Quito (EEQ)

Si reside en la capital o zonas aledañas, el proceso se realiza a través de la Empresa Eléctrica Quito:

Entra a la web de la EEQ: diríjase a eeq.com.ec

diríjase a eeq.com.ec Sección Facturas: haga clic en "Consulte su factura" dentro del menú de atención al cliente

haga clic en "Consulte su factura" dentro del menú de atención al cliente Identificación: Ingrese su número de cédula o el número de "Cuenta Contrato".

Ingrese su número de cédula o el número de "Cuenta Contrato". Visualización: El sistema te permitirá ver los valores pendientes y descargar el comprobante electrónico válido para cualquier trámite legal.

¿Qué datos necesitas para la consulta?

Para agilizar el proceso, ten a la mano cualquiera de estos datos:

Número de Cédula o RUC del titular del contrato

del titular del contrato Código Único (CUEN): Se encuentra en la parte superior de facturas físicas antiguas.

Se encuentra en la parte superior de facturas físicas antiguas. Cuenta Contrato: Específico para clientes de la EEQ.

Beneficios de la factura electrónica

Además de la comodidad, la descarga digital contribuye al medio ambiente al reducir el uso de papel. Recuerde que estas planillas digitales tienen la misma validez que las entregadas físicamente y pueden ser presentadas en entidades públicas y privadas.