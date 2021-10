El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viajará este jueves a Roma para participar de la Cumbre del G20. Ahí también mantendrá encuentros bilaterales con mandatarios y la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El mandatario busca “respaldo internacional” para renegociar la deuda con el organismo, informaron fuentes oficiales.

“En esas reuniones, Argentina va a seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el FMI”, dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Ocurre un día después de que Fernández afirmara en un acto que si su Gobierno no cerró aún un acuerdo con el FMI es porque no se va “a arrodillar” ante el organismo, y que no lo hará «a cualquier precio».

En el marco de la Cumbre del G20 que se celebrará en Roma el fin de semana, Fernández mantendrá el sábado próximo una reunión bilateral con la canciller alemana Angela Merkel y luego con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Fernández se reunirá luego con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; más tarde con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y después con Georgieva.

Asimismo, también ese día será su encuentro con Georgieva.

UN ACUERDO CON MEJORES CONDICIONES

Fernández pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar la deuda contraída en 2018.

La portavoz indicó que “no es responsabilidad” del Gobierno de Fernández y “no tiene que pagar sobrecargos” porque el FMI le haya prestado al país durante la Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) por encima de la cuota que correspondía “en base a una decisión política”.

Ante la pregunta sobre una reunión bilateral con el presidente de EE.UU., Joe Biden, visto el rol de ese país en el directorio del FMI, la portavoz respondió que “se están llevando adelante conversaciones para ampliar la agenda”.

El domingo, el mandatario argentino sostendrá reuniones bilaterales con la reina Máxima de Países Bajos; con el director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En la tarde del domingo, Fernández partirá a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, donde permanecerá hasta el 2 de noviembre.

En el marco del COP26, el mandatario de Argentina sostendrá el lunes próximo encuentros con su par de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada; y el presidente suizo, Guy Parmelin.

Fernández viajará acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, y una comitiva integrada por el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.

También, el embajador argentino ante EE.UU. y sherpa en el G20 Jorge Argüello; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Además, el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. EFE

