Elecciones de Estados Unidos 2026: así pueden votar desde Ecuador en tres pasos

Los ciudadanos estadounidenses que viven en Ecuador podrán participar en las elecciones generales federales de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026 mediante el voto en ausencia.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador recordó a los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de ese país que pueden utilizar los recursos del Federal Voting Assistance Program (FVAP) para registrarse y solicitar su papeleta electoral.

La plataforma permite consultar los requisitos, fechas y opciones de cada estado.

Estos son los tres pasos para votar desde Ecuador:

Regístrate y solicita tu papeleta electoral: completa la Federal Post Card Application (FPCA) y envíala a la oficina electoral correspondiente a tu estado. FVAP dispone de una herramienta para completar el formulario y consultar las instrucciones específicas.

completa la y envíala a la oficina electoral correspondiente a tu estado. FVAP dispone de una herramienta para completar el formulario y consultar las instrucciones específicas. Recibe y completa tu papeleta: cuando recibas la papeleta electoral, sigue las instrucciones de tu estado para marcarla y prepararla para su devolución.

cuando recibas la papeleta electoral, sigue las instrucciones de tu estado para marcarla y prepararla para su devolución. Envía la papeleta antes de la fecha límite: devuelve tu voto utilizando la opción permitida por tu estado y tomando en cuenta el tiempo que puede tardar el envío desde Ecuador.

Las fechas límite no son iguales en todos los estados.

No espere hasta el último momento

FVAP recomienda a los ciudadanos que viven en el extranjero enviar la papeleta lo antes posible.

Las reglas de cada estado establecen diferentes fechas para solicitar y devolver el voto, por lo que es necesario revisar las instrucciones que acompañan la papeleta.

Revise la fecha límite de su estado

Antes de enviar el voto, el elector debe verificar cuándo vence el plazo y qué métodos de devolución están permitidos en su estado.

FVAP ofrece una herramienta para consultar las fechas, las oficinas electorales y las reglas aplicables a cada jurisdicción.

Haga seguimiento a su papeleta

Después de enviar el voto, los electores pueden utilizar las herramientas de seguimiento disponibles en su estado para comprobar el estado de su papeleta.

FVAP también recomienda revisar las instrucciones específicas de cada jurisdicción para evitar inconvenientes durante el proceso.

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia adicional pueden consultar al Consulado o la Embajada de Estados Unidos.

Estas oficinas pueden proporcionar formularios e información sobre el voto en ausencia y, en determinados casos, ayudar con el envío de materiales electorales; sin embargo, no se puede votar presencialmente en las embajadas o consulados.

Consulte la guía oficial antes de enviar su voto

La plataforma oficial para ciudadanos estadounidenses que votan desde el extranjero es FVAP.gov, donde se puede seleccionar el estado correspondiente y consultar las instrucciones actualizadas para las elecciones del 3 de noviembre de 2026.