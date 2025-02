Actualizado 08:57

Redacción Teleamazonas.com

«Tenemos una polarización entre dos candidatos. Es la primera vez que sucede algo así en primera vuelta», dice Arturo Moscoso, director de la escuela de ciencias políticas y relaciones internacionales de la UIDE.

«Los indecisos tienden a votar por el candidato que va a ganar», manifestó Moscoso este miércoles 5 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Moscoso habló de la polarización que hay entre los dos candidatos. «Es la primera vez que tenemos una polarización entre dos candidatos. Esto es interesante porque es la primera vez que sucede algo así en primera vuelta, tan marcado. Y en esa polarización, entre dos candidatos, la duda es quién va a ganar», dijo.

Hizo un análisis de la coyuntura política del Ecuador: «Lamentablemente, la política es absolutamente personalista. No tenemos partidos políticos programáticos ni ideológicos. No sabemos qué ideología tiene ni siquiera ADN, por ejemplo. Mucha gente no sabe cuál es la ideología de ese partido, ni tampoco la del candidato presidente», analizó.

Fue crítico con la propuesta de campaña que han los aspirantes. «Todas las propuestas que hacen, todas son muy parecidas. Todas van a combatir la inseguridad, todas van a combatir la violencia, todas van a encargarse de generar más de a todos, y además de unas propuestas muy alocadas».

