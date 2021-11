Brutal agresión de un exjugador de la NFL contra la madre de su hijo

El ex corredor de la NFL Zac Stacy, está envuelto en una nueva polémica desde el pasado sábado, por un caso de violencia doméstica donde se ve agrediendo a su expareja y madre de su hijo de una manera brutal.

Mientras visitaba a su hijo de cinco meses, se observan discutiendo y luego Stacy la golpea reiteradas veces en la cabeza, pero no termina ahí, la situación empeoró cuando el ex corredor la levantó del sillón y la tiró contra el televisor.

Seguido de eso, el televisor cae encima de la mujer y posteriormente Stacy lanza otro objeto hacia ella, todo esto ocurrió mientras el bebé estaba a unos centímetros de ellos.

Home video captures former NFL running back Zac Stacy savagely beating the mother of his child & throwing her around like a rag doll in Florida. The child was just feet away. Zac Stacy played for St. Louis Rams & the Jets. pic.twitter.com/ikI38QqdAu