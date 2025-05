¡Vamos ‘Mijín’! Carapaz sube al segundo lugar de la clasificación general

Actualizado 10:05

Richard Carapaz se ubica segundo en la clasificación general del Giro de Italia, luego de la etapa 17 que se corrió este miércoles 28 de mayo de 2025.

En la competencia de la Etapa 17 ‘La locomotora del Carchi’ llegó en tercer lugar detrás del mexicano Isaac del Toro y el francés Romain Bardet.

Los pedalistas se enfrentaron a una etapa de media montaña de 154 kilómetros. Partieron de San Michele All’Adige hasta Bornmio.

El ecuatoriano se ubicó a 41 segundos del líder Isaac Del Toro. Mientras que Yates bajó al tercer lugar a 51 segundos del primer lugar.

