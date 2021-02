Con este truco puedes enviar fotos por WhatsApp sin perder su calidad

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea muy útil para comunicarnos con diferentes personas de manera sencilla y rápida, sin embargo, al momento de enviar imágenes su calidad se reduce.

Seguramente te ha pasado que cuando envías una foto a uno de tus contactos, se reduce la calidad de la imagen, debido a que con ello hay un ahorro de datos (y tiempo).

Si quieres enviar tus fotos con buena calidad , sigue estos pasos:

Con este sencillo truco WhatsApp identifica que el archivo a enviar es una foto. Sin embargo, a diferencia de cuando lo haces de la forma tradicional, realiza un proceso donde la foto no pierde su calidad.

