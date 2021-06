Cuatro policías golpean en el piso a un sospechoso de robo (VIDEO)

En la localidad de Glendale, California, Estados Unidos, cuatro policías fueron suspendidos de su servicio luego de que se viralizara un video.

En el clip se ve a los policías mientras agreden y patean a un joven, sospechoso de robo, que estaba ya reducido y tendido en el piso de una tienda de artículos deportivos.

Según el portal de noticias RT, «Las imágenes proporcionadas al canal CBS LA muestran a tres oficiales vestidos de civil golpeando al adolescente sospechoso en el suelo. Luego, un cuarto oficial de uniforme aparece en escena y patea al menor en la cara».

NEW: Video obtained by @CBSLA shows a Glendale Police officer kicking a man in the face as he's being taken into custody. This happened Glendale Galleria over the weekend. We showed @GlendalePD the video, which they'd not seen before, and an investigation has been started #CBSLA pic.twitter.com/GjUp51ntrn