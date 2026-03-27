Así quedó el cruce de equipos para la Primera Etapa de la Copa Ecuador

Este viernes 27 de marzo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizó el sorteo de la Primera Etapa del torneo, donde se definieron los 16 enfrentamientos iniciales que marcarán el arranque oficial de la competencia.

El sorteo estableció los duelos que protagonizarán clubes de distintas categorías del fútbol ecuatoriano, en un torneo que se ha consolidado como una vitrina para equipos del ascenso y del fútbol amateur.

Un torneo con equipos de todo el país

En esta fase previa participan 18 campeones provinciales del Ascenso Nacional 2025, los 12 clubes de la Serie B 2026, el campeón de la Liga Amateur y un equipo proveniente de la fase clasificatoria.

Según el reglamento del torneo, los equipos de Serie B no podían enfrentarse entre sí en esta etapa, una medida que busca generar enfrentamientos más equilibrados y dar mayor exposición a los clubes de menor categoría.

Partidos únicos y eliminación directa

El formato de competencia mantiene una de las características tradicionales de la Copa Ecuador: la localía será para el club de menor categoría, siempre que su estadio cumpla los requisitos técnicos y de seguridad exigidos.

Además, todos los partidos se disputarán a partido único y con eliminación directa, lo que aumenta la emoción desde el inicio del torneo. El equipo que pierda quedará automáticamente eliminado.

Si un encuentro termina empatado en los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente mediante tanda de penales.

Fechas y horarios aún por confirmarse

Esta Primera Etapa representa el punto de partida del torneo, que en sus siguientes fases incorporará a los equipos de la Serie A del fútbol ecuatoriano.

La FEF informó que las fechas, horarios y estadios se confirmarán en los próximos días, una vez finalice el proceso de verificación de los escenarios deportivos habilitados.

El sorteo se realizó conforme al reglamento oficial del torneo y fue transmitido en vivo a través de señales deportivas y plataformas digitales.

Los 16 cruces de la Primera Etapa

Estos son los enfrentamientos definidos para el inicio de la Copa Ecuador 2026: