'Canelo' Álvarez perdió ante el estadounidense Crawford y entregó sus cuatro cinturones

Saul ‘Canelo’ Álvarez perdió sus cuatro títulos de boxeo la noche del sábado 13 de septiembre de 2025 en una pelea frente al estadounidense Terence Crawford.

La pelea se definió por decisión unánime, luego de que el tapatío sufriera los 12 rounds ante los ataques de Crawford. Este combate fue posicionado como el tercer más grande en recaudación en la historia del boxeo.

'Canelo' se convirtió en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas. Todos los perdió al caer ante Terence.

El mexicano perdió sus cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras perder por decisión unánime contra Terence Crawford.

Crawford, invicto en 41 peleas, subió dos divisiones para enfrentar un desafío considerado desigual, pero que captó la atención global.

El estadounidense mostró velocidad y movilidad lateral en el ring. 'Canelo' no pudo detener sus ataques y se mostró desconcertado al recibir el castigo constante.

Tras la histórica victoria, Crawford se convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

A pesar de haber perdido sus cuatro títulos, 'Canelo' se mostró dispuesto a una revancha.

“Una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané. Crawford es un gran peleador y hay que darle crédito. Pero yo me siento el mismo. Si lo hacemos otra vez, será genial”, dijo el mexicano.