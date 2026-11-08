Ecuador define su lista de convocados para los amistosos ante Costa Rica y Bolivia
La Selección Ecuatoriana hizo oficial la nomina de futbolistas para medir a Costa Rica en Quito y Bolivia en Guayaquil en la fecha FIFA de noviembre.
La 'Tri' definió la nomina de jugadores para los duelos amistosos ante Costa Rica y Bolivia en este mes de noviembre.
API
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Actualizado:
08 nov 2026 - 14:43
La Selección Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial la nomina de futbolistas citados para afrontar sus próximos compromisos amistosos internacionales en la fecha FIFA de noviembre.
La 'Tri' disputará su primer encuentro el 13 de noviembre frente a Costa Rica en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Posteriormente, el 17 de noviembre , el combinado nacional se medirá ante Bolivia en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil.
Nómina oficial de la 'Tri'
La convocatoria integra a la base consolidada que milita en el fútbol internacional junto a nombres del medio local:
- Arqueros: Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.
- Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho y Bryan Ramírez.
- Mediocampistas: Alan Franco, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Martín Tello, Moisés Caicedo, Óscar Zambrano, Pedro Vite, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia.
- Delanteros: Alan Minda, Gonzalo Plata, John Mercado, John Yeboah, Jordy Caicedo, Juan R. Angulo, Keny Arroyo, Kevin Rodríguez y Nilson Angulo.
Venta de entradas habilitada
La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que los boletos para ambos compromisos en Quito y Guayaquil ya se encuentran disponibles para la afición a través del portal oficial fanfef.com.
Las autoridades deportivas extendieron la invitación al público para acompañar al equipo en estos dos encuentros de preparación continentales.
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