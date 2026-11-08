Estos son todos los títulos que ha levantado Independiente del Valle en sus 16 años 

Los hinchas de Independiente del Valle en un partido de Libertadores

Independiente del Valle dejó de ser una revelación para consolidarse como una de las instituciones más respetadas y laureadas del fútbol sudamericano. Fundado en Sangolquí, el club construyó un modelo deportivo e institucional ejemplar que trascendió fronteras, combinando el desarrollo de talento joven en sus canteras con una competitividad en los torneos más exigentes del continente.

El punto de partida de este crecimiento sostenido se dio en las divisiones de ascenso, donde la institución sentó las bases operativas e infraestructura técnica que le permitieron escalar de categoría.

Su coronación en la Serie B de Ecuador en 2009 marcó el ingreso definitivo a la máxima división del balompié nacional, iniciándose así un proceso de transformación estructural sin antecedentes en el deporte ecuatoriano.

A nivel internacional, el bautismo de gloria continental llegó con la conquista de la CONMEBOL Sudamericana en 2019, disputada en Asunción frente a Colón de Santa Fe.

Tras haber rozado la cima en la Copa Libertadores 2016, este primer trofeo internacional ratificó la capacidad del equipo para disputar y ganar finales de alta exigencia, ganándose con creces el apodo de "El Matagigantes".

Ámbito Competición Títulos Ediciones / Años Ganados Internacional CONMEBOL Sudamericana 2 2019, 2022 Internacional CONMEBOL Recopa Sudamericana 1 2023 Nacional Serie A de Ecuador (LigaPro) 2 2021, 2025 Nacional Supercopa de Ecuador 2 2023, 2026 Nacional Copa Ecuador 1 2022 Ascenso Serie B de Ecuador 1 2009

La consagración internacional continuó consolidándose en las temporadas posteriores. En 2022, el conjunto de Sangolquí volvió a alzar la CONMEBOL Sudamericana tras imponerse con autoridad a São Paulo en Córdoba, demostrando una madurez táctica y un estilo de juego definido que se convirtió en la marca registrada de la institución a nivel continental.

El prestigio internacional alcanzó una nueva cima al inicio de 2023 con la consecución de la Recopa Sudamericana.

En una serie vibrante frente a Flamengo, disputada tanto en Quito como en el emblemático estadio Maracaná, el club ecuatoriano resistió los embates del gigante brasileño y se impuso en la tanda de penales, logrando una hazaña histórica para el fútbol del país.

En el ámbito doméstico, la vitrina del club también se nutrió de trofeos de máxima relevancia nacional. Tras ganar la Copa Ecuador en 2022, la escuadra negriazul sumó a su palmarés dos ediciones de la Supercopa de Ecuador en 2023 y 2026, consolidando su dominio local a través de torneos de eliminación directa y duelos definitivos entre campeones.

El torneo de la Serie A de Ecuador (LigaPro) representó otra meta alcanzada dentro de esta era dorada. Con las conquistas de los campeonatos nacionales en 2021 y 2025, el club demostró la consistencia necesaria para imponerse en torneos de larga duración, superando a las instituciones tradicionales de mayor recorrido histórico en el país.

El éxito de Independiente del Valle no se limita únicamente a sus trofeos en el equipo de primera categoría o a su título en la Copa Libertadores Sub-20 de 2020.

Su legado radica en la creación de una metodología de trabajo basada en la educación integral, la captación de talentos y la venta de futbolistas a las ligas más importantes del mundo, posicionando a Sangolquí como una capital del fútbol en América Latina.