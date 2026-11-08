¡Independiente del Valle es el bicampeón de Ecuador!: Las claves del mejor club del 2026 

Independiente del Valle también tuvo participación en la Copa Libertadores 2026

El camino de Independiente del Valle hacia el título de la LigaPro 2026 se ha sostenido sobre una regularidad implacable que ha pulverizado las aspiraciones de sus perseguidores inmediatos.

Bajo la conducción estratégica del DT uruguayo Joaquín Papa, el conjunto negriazul tradujo su planificación institucional en un rendimiento arrollador dentro del campo de juego, estableciéndose como el indiscutible dominador del balompié ecuatoriano a lo largo de toda la temporada. Se corona campeón

La contundencia exhibida en la fase regular constituyó el pilar fundamental para construir un colchón de puntos determinante.

Tras completar una cosecha histórica de 74 unidades en 30 jornadas, el equipo de Sangolquí demostró una frialdad absoluta para asegurar victorias clave tanto en condición de visitante como en su fortín de Sangolquí estableciendo un ritmo competitivo inalcanzable para los clubes tradicionales del país.

Dentro del terreno de juego, el plantel fijó registros históricos al encadenar una impresionante racha de 11 victorias consecutivas en el torneo local, cifra que se extendió a 15 triunfos en fila sumando sus participaciones en la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

Fútbol Ecuatoriano Independiente del Valle — LigaPro 2026 Resumen estadístico y balance de campaña del cuadro Negriazul Puntos Fase Regular 74 Líder Absoluto Partidos Jugados 30 Fase 1 completada Racha Histórica 11 Victorias seguidas Goles a Favor 70+ Ataque más efectivo Balance Estadístico en LigaPro 2026 Instancia PJ PG PE PP GF GC DG PTS Fase Regular (30 fechas) 30 23 5 2 71 22 +49 74 Hexagonal Final (En curso) — — — — — — — Líder Figuras Destacadas del Plantel 2026 Joaquín Papa Director Técnico DT Carlos González Delantero / Goleador Goles Júnior Sornoza Mediocampista / Capitán Líder Matías Perelló Extremo / Asistencias Figura Estadio Banco Guayaquil — Sangolquí, Ecuador | Temporada 2026

Esta seguidilla de resultados favorables ratificó la solidez de una plantilla capaz de mantener la intensidad física y la efectividad táctica sin importar la exigencia de los rivales o la acumulación de compromisos.

En el plano ofensivo, el poderío de Los Rayados sobrepasó la barrera de los 70 goles anotados en la competencia nacional, respaldado por un frente de ataque sumamente versátil y letal.

El peso goleador de contrataciones como Carlos González, sumado al desequilibrio por los extremos de Matías Perelló, Emerson Pata y Aron Rodríguez, encontró el complemento perfecto en la visión de juego y el liderazgo dentro de la cancha de Júnior Sornoza.

La acertada gestión de rotación del cuerpo técnico permitió sobrellevar la alta exigencia de competir simultáneamente en el plano local e internacional.

La rotación de fichas no alteró la identidad futbolística caracterizada por la presión alta y la tenencia progresiva del balón, permitiendo además la consecución del título de la Supercopa Ecuador 2026 y una destacada clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador.

Fiel a las raíces del proyecto institucional, la cantera surgida de la Ciudad Deportiva y de Independiente Juniors volvió a ser protagonista decisiva en los tramos más complejos del calendario.

La consolidación de jóvenes talentos aportó frescura y dinamismo para sostener la estructura colectiva, ratificando que la vigencia del cuadro negriazul responde a una política de desarrollo integral que trasciende nombres propios y asegura triunfos en el presente y futuro.