Diego Martínez, DT de la Universidad Católica, busca un título en la Copa Ecuador

La final de la Copa Ecuador 2026 tendrá un atractivo choque en los banquillos entre Diego Martínez y Joaquín Papa. Ambos entrenadores medirán sus propuestas tácticas el jueves 10 de diciembre de 2026, a las 19:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

Diego Martínez liderará a Universidad Católica en busca de consagrar su proyecto futbolístico con un título nacional.

El estratega ecuatoriano condujo al cuadro camarata hasta la instancia decisiva tras superar una exigente serie de semifinales ante Liga de Quito con marcador global de 4-3.

En la vereda opuesta estará Joaquín Papa, director técnico de Independiente del Valle, quien buscará sumar una nueva corona a las vitrinas del club rayado. El entrenador uruguayo llega a la cita en territorio azuayo respaldado por la contundente clasificación de su equipo, que goleó 5-0 en el global a Delfín.

Joaquín Papa, entrenador de Independiente del Valle, también quiere otro título en esta temporada. API

El encuentro representará un nuevo capítulo en la rivalidad reciente de ambos cuerpos técnicos durante la temporada 2026. El pasado 13 de mayo, el conjunto sangolquileño se impuso 3-0 ante los celestes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda para adjudicarse la Supercopa de Ecuador.

Más allá del trofeo de la quinta edición del certamen, el duelo entre Martínez y Papa definirá al representante ecuatoriano que obtendrá el boleto directo a la Copa Libertadores 2027. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya inspeccionó el escenario cuencano para ultimar los detalles logísticos y de seguridad.

En los próximos días, la organización anunciará los valores de las entradas y los puntos de venta habilitados para los aficionados. La transmisión oficial del compromiso estará disponible a nivel nacional a través de las señales de Teleamazonas y DSports.